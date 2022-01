Quanto dura l'obbligo vaccinale? E gli over 50 che non lavorano? Guida alle nuove misure (Di giovedì 6 gennaio 2022) Stretta di Draghi in base all'età: arriva il siero obbligatorio per tutti gli ultra cinquantenni. La Lega blocca provvedimenti più severi: per negozi, banche e servizi basta il tampone di ALESSANDRO ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Stretta di Draghi in base all'età: arriva il siero obbligatorio per tutti gli ultra cinquantenni. La Lega blocca provvedimenti più severi: per negozi, banche e servizi basta il tampone di ALESSANDRO ...

Advertising

drewmilan39 : @Corriere Come fanno a sapere quanto dura la protezione con la terza dose? Non sono passati 6 mesi manco per Israel… - pointforward13 : @Lorelei07224785 @helboypl @BonomiAllegra Svegliati un po': - pointforward13 : @CrisAvalon @BonomiAllegra Se perdi 2' su Google ce n'è a centina di articoli. Siete veramente senza speranza. - Twittytwitty17 : @marianski65 Quanto dura il ciclo base? Un mese scarso Metti che ti scapicolli domani a fare la 1a dose, il richi… - narcissavibes : Oggi mi sono svegliata bene, vediamo quanto dura, BUONGIORNO -