Puglia | vaccini | da oggi le prenotazioni della terza dose per i 12-15enni Campagna anti corona virus

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: "Al via da oggi in Puglia le prenotazioni della dose "booster" (richiamo) di vaccino anticovid per la fascia di età 12-15 anni, per quanti abbiano terminato il ciclo vaccinale da almeno 120 giorni. È possibile prenotare utilizzando il sito "laPugliativaccina", i CUP e i FarmaCup. Da lunedi 10 gennaio partiranno le somministrazioni che potranno essere effettuate negli hub vaccinali, negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nelle farmacie che hanno attivato il servizio e nei centri specialistici di cura per i cittadini con fragilità". Lo dichiarano il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il direttore ...

