Progetto "Ossigeno": piantumati 101 alberi nel parcheggio della stazione di Latina Scalo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Latina – Sono terminati i lavori del Progetto per il miglioramento della sostenibilità ambientale del parcheggio a servizio della stazione di Latina Scalo ammesso a finanziamento nell'ambito del percorso della Regione Lazio "Ossigeno". piantumati 101 alberi e 18 arbusti nelle aiuole all'interno del parcheggio, mentre ulteriori riquadri idonei a ospitare un nuovo filare di platani sono stati realizzati sul marciapiede di viale Marco Aurelio. "Sono state messe a dimora piante di prima grandezza – spiega l'assessore al Verde Pubblico Dario Bellini –, un lavoro di ottima fattura che sarà seguito da una bonifica integrale di tutta l'area da parte di Abc per eliminare i ...

