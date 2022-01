Prete “No vax”: scoppia il caso | Ma qual è il vero pericolo che si incorre alla Messa? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da giorni si parla del sacerdote che avrebbe fatto un’omelia “no vax” facendo uscire i fedeli dalla chiesa, nonostante non sia chiaro cosa abbia detto. Il risultato di tutto, purtroppo, è di mettere in secondo piano la Parola di Cristo. Questa, infatti, sembra non fare notizia per il mondo, molto più intenzionato a indagare la L'articolo Prete “No vax”: scoppia il caso Ma qual è il vero pericolo che si incorre alla Messa? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da giorni si parla del sacerdote che avrebbe fatto un’omelia “no vax” facendo uscire i fedeli dchiesa, nonostante non sia chiaro cosa abbia detto. Il risultato di tutto, purtroppo, è di mettere in secondo piano la Parola di Cristo. Questa, infatti, sembra non fare notizia per il mondo, molto più intenzionato a indagare la L'articolo“No vax”:ilMaè ilche si? proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Prete “No vax”: scoppia il caso | Ma qual è il vero pericolo che si incorre alla Messa? - FraMatta : @LeleLecchi @DomeniMancini @emmevilla @sbruffino Che giro di parole per non dire niente. 'Multivariato': fammi un e… - MrSpazzaneve : L'anticlericalismo vi acceca, proprio quando c'è un prete di mezzo non ragionate più, diventate come i no vax - annaritab72 : Le persone che frequentano la chiesa di un prete no vax hanno, giustamente, paura di prendere l’ostia da lui: altro… - e_cavagna : Il prete condanna la caccia all’untore e parte la gogna per «l’omelia no vax» -