Portofino, parroco contro gli ascensori dei Malacalza "Danneggiano la chiesa". E il tribunale ferma gli scavi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sospesi dal tribunale, in via cautelare, i lavori di scavo nei pressi della chiesa Divo Martino per la realizzazione di un passo carrabile interrato nella proprietà di Vittorio Malacalza, a Portofino. Lo ha deciso il giudice Andrea Del Nevo che ha firmato l'ordinanza dopo la richiesta presentata dalla parrocchia con il benestare della curia vescovile di Chiavari. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sospesi dal, in via cautelare, i lavori di scavo nei pressi dellaDivo Martino per la realizzazione di un passo carrabile interrato nella proprietà di Vittorio, a. Lo ha deciso il giudice Andrea Del Nevo che ha firmato l'ordinanza dopo la richiesta presentata dalla parrocchia con il benestare della curia vescovile di Chiavari. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Corriere : Portofino, il parroco contro il sindaco per l’ok all’ascensore di Malacalza - Affaritaliani : Portofino, parroco contro Malacalza: stop agli scavi per gli ascensori privati - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Portofino, il parroco contro il sindaco per l’ok all’ascensore di Malacalza - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Portofino, il parroco contro il sindaco per l’ok all’ascensore di Malacalza - Profilo3Marco : RT @Corriere: Portofino, il parroco contro il sindaco per l’ok all’ascensore di Malacalza -