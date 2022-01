Portofino | il parroco ferma l’ascensore di Vittorio Malacalza con un’istanza in Tribunale | “Mette a rischio la chiesa romanica”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildibloccadei. Ildi Genova ha accolto l’istanza presentata dal sacerdote del paradiso ligure dei vip perre il progetto dell’imprenditore già azionista di Pirelli e Banca Carige che, con il via libera del Comune, intende costruire due ascensori, uno privato e uno pubblico, a poca distanza dalladel Divo Martino che si trova nella parte più antica del borgo. “Il nulla osta del Comune risulta rilasciato sulla base di una relazione geologica non conforme al Piano urbanistico comunale, adottato 14 giorni prima dell’ok – si legge in una perizia dei geologi Rosa Maria Di Maggio e Gianni Santus, allegata all’istanza parrocchiale e citata dalla stampa locale – Non c’è un piano di ...

La vicenda Inizio anno alla don Camillo e Peppone per. Don Alessandro Giosso,del famoso borgo ligure, ha denunciato il Comune che ha dato il via libera alla realizzazione di uno ...IlL'opera, oltre che rappresentare un bel plus per l'imprenditore che si ritrova l'ascensore in casa a, ha dunque un'utilità pubblica. Ma don Giosso, che è tipo tosto, non se la ...Bettina Bush per LA REPUBBLICA - GENOVA don giosso In una Portofino grigia e piovosa non si fa altro che parlare delle tensioni tra Chiesa e Comune, culminate con la denuncia presentata da Don Alessan ..."L'opera non è avversata dalla Parrocchia ma la franosità dei luoghi e le vibrazioni generate dagli scavi possono danneggiare l'integrità del bene artistico" ...