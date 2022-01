Pop Sondrio e la valtellinesità ferita che non rinuncia alla storia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nelle battaglie capita che si conceda allo sconfitto l’onore delle armi, un modo cavalleresco per dimostrare rispetto per chi si è battuto strenuamente in nome di qualcosa in cui crede. L’onore delle armi andrebbe riconosciuto alla Banca Popolare di Sondrio che si è battuta in tutte le sedi giudiziarie possibili per vedere riconosciuto il diritto di mantenere lo status di cooperativa se non fosse che il gruppo di soci “ribelli” rappresentato dal Comitato fondato dall’economista Marco Vitale continua a dire che la “battaglia per la democrazia economica non finisce mai”. E lo afferma anche dopo la trasformazione in spa avvenuta in 29 dicembre e dopo che la precedente nota a firma dello stesso comitato era stata molto più accomodante in vista dell’assemblea straordinaria di fine anno che avrebbe potuto compromettere la vita della banca se avesse bocciato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nelle battaglie capita che si conceda allo sconfitto l’onore delle armi, un modo cavalleresco per dimostrare rispetto per chi si è battuto strenuamente in nome di qualcosa in cui crede. L’onore delle armi andrebbe riconosciutoBanca Popolare diche si è battuta in tutte le sedi giudiziarie possibili per vedere riconosciuto il diritto di mantenere lo status di cooperativa se non fosse che il gruppo di soci “ribelli” rappresentato dal Comitato fondato dall’economista Marco Vitale continua a dire che la “battaglia per la democrazia economica non finisce mai”. E lo afferma anche dopo la trasformazione in spa avvenuta in 29 dicembre e dopo che la precedente nota a firma dello stesso comitato era stata molto più accomodante in vista dell’assemblea straordinaria di fine anno che avrebbe potuto compromettere la vita della banca se avesse bocciato ...

Pop Sondrio e la valtellinesità ferita che non rinuncia alla storia Il Foglio Popolare di Sondrio, recesso da trasformazione in SpA entro 20 gennaio Dopo che l'assemblea ha deliberato la trasformazione della banca da società cooperativa per azioni in società per azioni (SpA), gli azionisti ...

Pop Sondrio: approvata la trasformazione della Banca in società per azioni Assemblee oneste, sentite e partecipate, infatti, sono sempre state per noi motivo di vanto, momenti essenziali di partecipazione dei soci e di condivisione di una cultura aziendale solida e stabile.

