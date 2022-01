Pnrr Italia: a Prato 20 milioni euro per 23 progetti di opere pubbliche (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il finanziamento permette di intervenire con il Piano nazionale di Riprese e Resilienza per i progetti che afferiscono a 11 diversi interventi, gran parte dei quali decisi e programmati nell'ambito del Piano triennale delle opere pubbliche votato dal Consiglio comunale a luglio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il finanziamento permette di intervenire con il Piano nazionale di Riprese e Resilienza per iche afferiscono a 11 diversi interventi, gran parte dei quali decisi e programmati nell'ambito del Piano triennale dellevotato dal Consiglio comunale a luglio L'articolo proviene da Firenze Post.

