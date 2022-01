Pioli: 'Ottimo segnale per il girone di ritorno. Felice per Kalulu e Gabbia' (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Ero sicuro di aver fatto una buona sosta, c'era bisogno di rifiatare e lavorare con la giusta intensità. Questa partita è un buonissimo segnale in vista del girone di ritorno". Stefano Pioli è ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Ero sicuro di aver fatto una buona sosta, c'era bisogno di rifiatare e lavorare con la giusta intensità. Questa partita è un buonissimoin vista deldi". Stefanoè ...

Advertising

ale_rossi87 : Ottimo! Era importante non perdere punti contro le piccole, nonostante le assenze! A parte le cazzate, vittoria me… - sportli26181512 : Pioli: 'Ottimo segnale per il girone di ritorno. Felice per Kalulu e Gabbia': Pioli: 'Ottimo segnale per il girone… - ilcirotano : Pioli: 'Ottimo segnale per il girone di ritorno. Felice per Kalulu e Gabbia' - - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Pioli dopo Milan-Roma: 'Ottimo segnale per il girone di ritorno. Felice per Kalulu e Gabbia' - Gazzetta_it : Pioli dopo Milan-Roma: 'Ottimo segnale per il girone di ritorno. Felice per Kalulu e Gabbia' -