Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola e Guillermo del Toro lo ricordano: "Era geniale" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Francis Ford Coppola e Guillermo del Toro hanno ricordato Peter Bogdanovich spendendo parole meravigliose per il regista di Paper Moon. Francis Ford Coppola e Guillermo del Toro hanno ricordato Peter Bogdanovich, il regista morto oggi all'età di 82 anni. Insieme ai due cineasti, altre personalità del cinema hanno celebrato il talento e i film del regista di Paper Moon. Attraverso una dichiarazione rilasciata a Deadline, Francis Ford Coppola ha scritto a proposito di Peter Bogdanovich: "Oh, cavolo, sono devastato. Era un grande artista. Non dimenticherò mai l'anteprima ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 gennaio 2022)delhanno ricordatospendendo parole meravigliose per il regista di Paper Moon.delhanno ricordato, il regista morto oggi all'età di 82 anni. Insieme ai due cineasti, altre personalità del cinema hanno celebrato il talento e i film del regista di Paper Moon. Attraverso una dichiarazione rilasciata a Deadline,ha scritto a proposito di: "Oh, cavolo, sono devastato. Era un grande artista. Non dimenticherò mai l'anteprima ...

