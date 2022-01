Perché serve la terza dose di vaccino per contrastare Omicron e le infezioni future (Di giovedì 6 gennaio 2022) Abbiamo più volte ripetuto come la variante Omicron, secondo un certo numero di studi provochi un minor danno ai polmoni. Abbiamo pure recentemente esaminato gli studi che dimostrano che la miglior difesa contro il danno clinico che questa variante è comunque in grado di provocare e dalla conseguente crisi che è in grado di causare al nostro sistema sanitario è costituita dalla vaccinazione, Perché la risposta di tipo T, indotta dai vaccini e dalle infezioni pregresse con altre varianti, agisce allo stesso modo contro Omicron anche a oltre otto mesi di distanza dal completamento del ciclo vaccinale, diminuendo di molto la probabilità di esiti severi dell’infezione. Vale la pena di richiamare le ragioni per cui una terza dose di vaccino è necessaria e consigliabile. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Abbiamo più volte ripetuto come la variante, secondo un certo numero di studi provochi un minor danno ai polmoni. Abbiamo pure recentemente esaminato gli studi che dimostrano che la miglior difesa contro il danno clinico che questa variante è comunque in grado di provocare e dalla conseguente crisi che è in grado di causare al nostro sistema sanitario è costituita dalla vaccinazione,la risposta di tipo T, indotta dai vaccini e dallepregresse con altre varianti, agisce allo stesso modo controanche a oltre otto mesi di distanza dal completamento del ciclo vaccinale, diminuendo di molto la probabilità di esiti severi dell’infezione. Vale la pena di richiamare le ragioni per cui unadiè necessaria e consigliabile. ...

