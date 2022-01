Perché il ritorno di D’Alema mira ad affondare ogni speranza riformista (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Accanto ai mali d’oggi incombe tutta una serie di mali ereditari, che derivano dal vegetare di metodi di produzione vecchi e sorpassati, con i loro conseguenti rapporti sociali e politici anacronistici. Noi soffriamo non solo per i viventi, ma anche per i morti. Le mort saisit le vif! (Il morto fa presa sul vivo!)». Leggendo l’intervista a D’Alema in cui lanciava la sua “opa” sul Pd in nome della tradizione veterocomunista mi è venuta in mente questa celeberrima espressione di Karl Marx contenuta nella prefazione al primo volume de Il Capitale. Attraverso questa espressione, presa a prestito dal diritto ereditario franco-tedesco, si riferiva al fatto che in Germania, come in altri Paesi europei arrivati tardi all’industrializzazione, pesavano sulle condizioni sociali della classe operaia non solo lo sfruttamento del capitalismo moderno, ma anche l’eredità di rapporti ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Accanto ai mali d’oggi incombe tutta una serie di mali ereditari, che derivano dal vegetare di metodi di produzione vecchi e sorpassati, con i loro conseguenti rapporti sociali e politici anacronistici. Noi soffriamo non solo per i viventi, ma anche per i morti. Le mort saisit le vif! (Il morto fa presa sul vivo!)». Leggendo l’intervista ain cui lanciava la sua “opa” sul Pd in nome della tradizione veterocomunista mi è venuta in mente questa celeberrima espressione di Karl Marx contenuta nella prefazione al primo volume de Il Capitale. Attraverso questa espressione, presa a prestito dal diritto ereditario franco-tedesco, si riferiva al fatto che in Germania, come in altri Paesi europei arrivati tardi all’industrializzazione, pesavano sulle condizioni sociali della classe operaia non solo lo sfruttamento del capitalismo moderno, ma anche l’eredità di rapporti ...

