Pensioni anticipate 2022, verrà mantenuta la riforma Monti-Fornero anche nel 2023? (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il dibattito sulle Pensioni anticipate prosegue sui social,, sebbene pare che ormai il Governo abbia già svelato’ le sue carte’ per il 2022, consentendo solo la quota 102 e pochi altri correttivi alla riforma Fornero. Ecco che allora il Dott Perfetto si interroga sul fatto se sarà possibile o meno procedere a qualche cambaimento nel 2023 data anche la situazione economica attuale. L’esperto ci spiega, anticipandoci i contenuti della seconda parte del suo elaborato, che ‘proprio a seguito dell’elevato indebitamento, e osservando come il Governo Monti e il Governo Draghi hanno affrontato il tema Pensioni, si può facilmente immaginare come potrà essere trattato il tema Pensioni nel 2022: ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il dibattito sulleprosegue sui social,, sebbene pare che ormai il Governo abbia già svelato’ le sue carte’ per il, consentendo solo la quota 102 e pochi altri correttivi alla. Ecco che allora il Dott Perfetto si interroga sul fatto se sarà possibile o meno procedere a qualche cambaimento neldatala situazione economica attuale. L’esperto ci spiega, anticipandoci i contenuti della seconda parte del suo elaborato, che ‘proprio a seguito dell’elevato indebitamento, e osservando come il Governoe il Governo Draghi hanno affrontato il tema, si può facilmente immaginare come potrà essere trattato il temanel: ...

