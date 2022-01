Pass, scuola e vaccino: le tappe delle nuove misure (Di giovedì 6 gennaio 2022) ... obbligo vaccinale per over 50 - Entra in vigore l'ultimo decreto (se verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio) e scatta l'obbligo di vaccino per tutti gli over 50 residenti in Italia, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) ... obbligo vaccinale per over 50 - Entra in vigore l'ultimo decreto (se verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio) e scatta l'obbligo diper tutti gli over 50 residenti in Italia, ...

Advertising

alexbarbera : Scanner, mascherine, tre dosi, obblighi vaccinali, pass, superpass, e i presidi dicono che non possono ancora garan… - Rossana44792035 : RT @alexbarbera: Scanner, mascherine, tre dosi, obblighi vaccinali, pass, superpass, e i presidi dicono che non possono ancora garantire la… - IlMagodiIos : RT @alexbarbera: Scanner, mascherine, tre dosi, obblighi vaccinali, pass, superpass, e i presidi dicono che non possono ancora garantire la… - MediasetTgcom24 : Pass, scuola e vaccino: le tappe delle nuove misure #dlcovid - LaStampa : Scuola, vaccini, Green Pass: tutte le novità e le scadenze da tenere a mente -

Ultime Notizie dalla rete : Pass scuola Pass, scuola e vaccino: le tappe delle nuove misure ... con un caso di positività si continua ad andare a scuola in presenza e si applica l'... il Cdm vara all'unanimità dl con obbligo vaccino over 50 - Per servizi e negozi basterà il Green pass base 8 ...

Covid: appello dei presidi, rientro ingestibile, 15 giorni dad ...dei test e del tracciamento non sia migliorata rispetto al passato e c'è il rischio che la scuola ... Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass.

Pass, scuola e vaccino: le tappe delle nuove misure TGCOM Covid, le nuove regole: ecco tutte le date da segnarsi e cosa cambia L’8 gennaio scatta l’obbligo di vaccino per gli over 50, il 10 si torna a scuola con le nuove disposizioni sulle quarantene e inizia l’obbligo di Super Green pass per una serie di mezzi di trasporto e ...

Green Pass, scuola, obbligo vaccinale: le tappe delle nuove misure 7-10 GENNAIO, LA SCUOLA RICOMINCIA CON NUOVE REGOLE - Si torna a scuola in gran parte d’Italia. Nella scuola dell’infanzia i prof dovranno indossare le mascherine Ffp2, così come nelle classi delle pr ...

... con un caso di positività si continua ad andare ain presenza e si applica l'... il Cdm vara all'unanimità dl con obbligo vaccino over 50 - Per servizi e negozi basterà il Greenbase 8 ......dei test e del tracciamento non sia migliorata rispetto al passato e c'è il rischio che la... Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di greenL’8 gennaio scatta l’obbligo di vaccino per gli over 50, il 10 si torna a scuola con le nuove disposizioni sulle quarantene e inizia l’obbligo di Super Green pass per una serie di mezzi di trasporto e ...7-10 GENNAIO, LA SCUOLA RICOMINCIA CON NUOVE REGOLE - Si torna a scuola in gran parte d’Italia. Nella scuola dell’infanzia i prof dovranno indossare le mascherine Ffp2, così come nelle classi delle pr ...