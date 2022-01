Pass, obbligo vaccinale, ritorno a scuola. Il calendario delle nuove misure (Di giovedì 6 gennaio 2022) 8 GENNAIO, obbligo VACCINO PER OVER 50 - Entra in vigore l'ultimo decreto (se verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di domani) e scatta l'obbligo di vaccino per tutti gli over 50 residenti in ... Leggi su famigliacristiana (Di giovedì 6 gennaio 2022) 8 GENNAIO,VACCINO PER OVER 50 - Entra in vigore l'ultimo decreto (se verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di domani) e scatta l'di vaccino per tutti gli over 50 residenti in ...

borghi_claudio : Punto è semplice: un governo convinto che gli over 50 non vaccinati MUOIONO TUTTI, metteva da SUBITO l'obbligo, sen… - borghi_claudio : Guardate che è inutile perdere tempo a scannarsi sui social pro o contro l'#obbligo #ObbligoVaccinale Riguarda poc… - mannocchia : Segnalo sommessamente che verificare il possesso di green pass senza verificare il documento di identità di chi lo… - virtualex71 : RT @an_paci: Chi è di Roma gli stia vicino, portategli almeno l’acqua. Roma 6 genn 7* giorno di sciopero della fame Davide Tutino, prof.… - Riccardo_criait : RT @borghi_claudio: Punto è semplice: un governo convinto che gli over 50 non vaccinati MUOIONO TUTTI, metteva da SUBITO l'obbligo, senza n… -