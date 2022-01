Pasquino | ' Boccio Berlusconi | ma anche Cartabia Per il Quirinale non bastano dieci mesi da ministro'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pasquino Boccio

Globalist.it

... restando alla domanda, mi dica a chi andrebbe il suo significativo voto? Se io fossi in Parlamento, votereie mi chiederei, fin dal primo istante, seè in grado di avere dei ...... restando alla domanda, mi dica a chi andrebbe il suo significativo voto? Se io fossi in Parlamento, votereie mi chiederei, fin dal primo istante, seè in grado di avere dei ...Il professore emerito di Scienza politica sull'elezione del nuovo presidente della repubblica: "Voterei Giuliano Amato. Non avrei nessun dubbio" ...