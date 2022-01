Partiti ancora in ordine sparso | né nomi né strategie per successione al Quirinale

Advertising

Ecatetriformis : RT @AndShehu: La bozza di decreto votata ieri all'unanimità dal cdm viene riscritta oggi Verrà presentata domani? Dopodomani? Verrà rivota… - marilenagasbar1 : @SADIComic @borghi_claudio Morta e sepolta. Fino a che saremo ancora radicati a dx e sx non risolveremo nulla I pa… - the_highsparrow : RT @AndShehu: La bozza di decreto votata ieri all'unanimità dal cdm viene riscritta oggi Verrà presentata domani? Dopodomani? Verrà rivota… - pameladiverona : RT @AndShehu: La bozza di decreto votata ieri all'unanimità dal cdm viene riscritta oggi Verrà presentata domani? Dopodomani? Verrà rivota… - GM_Ficara : @AxiaFel Saranno molti i partiti a sparire con questo andazzo. Non si è ancora 'elaborato il lutto' del più basso a… -

Ultime Notizie dalla rete : Partiti ancora

Iniziato il conto alla rovescia per la prima votazione ( - 18 giorni) le uniche ipotesiin campo sono un (improbabile) bis di Mattarella o il trasloco di Draghi da Palazzo Chigi... Abraham la spizza di testa ma Maignan è super! 28' - Rossoneripericolosi sulla destra: ... Theo Hernandez tenta la gran botta al volo da fuori area, Rui Patricio dice di no 1' -. È ...MESTRE Vigilia del ritorno in campo per la Reyer, ma campionato sempre sotto la spada di Damocle del Covid, a cominciare dalla riduzione della capienza (35% a scacchiera) degli impianti al chiuso. Nap ...