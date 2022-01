Parla il padre di Djokovic: «Mio figlio come Gesù, lo hanno crocifisso. È il simbolo del mondo libero» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Resta in bilico l’espulsione dall’Australia di Novak Djokovic. Il numero uno del tennis mondiale, chiuso in un hotel di Melbourne insieme ad altri viaggiatori che hanno riscontrato problemi con i visti, attende il verdetto delle autorità australiane, dopo il ricorso presentato dagli avvocati. La decisione dovrebbe arrivare lunedì 10 gennaio. Intanto, i famigliari di Djokovic hanno rilasciato una serie di interviste in difesa del nove volte campione degli Australian Open. «Novak è lo Spartacus del nuovo mondo che non tollera l’ingiustizia, il colonialismo e l’ipocrisia», ha detto il padre Srdjan, Parlando con alcuni media russi. Per lui, il figlio «è diventato il simbolo e il leader del mondo libero, ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Resta in bilico l’espulsione dall’Australia di Novak. Il numero uno del tennis mondiale, chiuso in un hotel di Melbourne insieme ad altri viaggiatori cheriscontrato problemi con i visti, attende il verdetto delle autorità australiane, dopo il ricorso presentato dagli avvocati. La decisione dovrebbe arrivare lunedì 10 gennaio. Intanto, i famigliari dirilasciato una serie di interviste in difesa del nove volte campione degli Australian Open. «Novak è lo Spartacus del nuovoche non tollera l’ingiustizia, il colonialismo e l’ipocrisia», ha detto ilSrdjan,ndo con alcuni media russi. Per lui, il«è diventato ile il leader del, ...

