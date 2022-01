Parchi e giardini verso la riapertura: c’è il bando (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Erika Noschese Durerà tre mesi l’affidamento del servizio di apertura, chiusura e manutenzione di Parchi e giardini pubblici. Il bando per l’affidamento biennale è infatti stato modificato in corso d’opera, come anticipato dall’assessore alle Politiche Ambientali, per poi procedere al bando ponte che dovrebbe nuovamente integrare i dipendenti delle cooperative sociali, licenziati dopo la revoca dei servizi alle cooperative sociali, finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Salerno per presunti appalti truccati. L’attività di apertura, chiusura e manutenzione, sono necessari per garantire la fruizione delle strutture da parte dell’utenza cittadina, oltre che indispensabili per la conservazione e la tutela del patrimonio verde comunale”, si legge nella determinazione dirigenziale firmata dal responsabile ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) di Erika Noschese Durerà tre mesi l’affidamento del servizio di apertura, chiusura e manutenzione dipubblici. Ilper l’affidamento biennale è infatti stato modificato in corso d’opera, come anticipato dall’assessore alle Politiche Ambientali, per poi procedere alponte che dovrebbe nuovamente integrare i dipendenti delle cooperative sociali, licenziati dopo la revoca dei servizi alle cooperative sociali, finite sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Salerno per presunti appalti truccati. L’attività di apertura, chiusura e manutenzione, sono necessari per garantire la fruizione delle strutture da parte dell’utenza cittadina, oltre che indispensabili per la conservazione e la tutela del patrimonio verde comunale”, si legge nella determinazione dirigenziale firmata dal responsabile ...

vzirnstein : RT @Requadro2: Pnrr, dal Mic bando per valorizzazione parchi e giardini storici - Requadro2 : Pnrr, dal Mic bando per valorizzazione parchi e giardini storici - guidaviaggi : ???? #Curitiba #Brasile Curitiba, capitale del Paraná, è senza dubbio tra le città meglio organizzate e più belle d… - milano_raffaela : RT @ConiBambini: Parchi, giardini pubblici e aree sportive all'aperto sono molto importanti per la crescita dei più giovani, ma in alcune c… - Ivana39639155 : RT @GiardinoEtrusco: #1gennaio2022 Sarà veramente l’anno in cui i parchi urbani si copriranno di nuovi alberi e nei giardini privati si far… -