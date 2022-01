Papà Djokovic: "Novak è Spartacus del nuovo mondo, è come Gesù" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il padre di Novak Djokovic ha definito il tennista “Spartacus” e “leader del mondo libertario”. E l’intera famiglia del tennista ha voluto rimarcare che lui non ha violato alcuna legge o regolamento australiano nel tentativo di entrare nel Paese e giocare il Grande Slam e che quanto sta accadendo è “il più grande scandalo diplomatico-sportivo della storia”. Il padre del tennista, Srdjan Djokovic, ha descritto suo figlio come “un idolo, la luce in fondo a un tunnel” di fronte “all’oligarchia politica occidentale” che “si crede che il mondo sia suo”. E ha paragonato il tennista a “Gesù Cristo, che hanno crocifisso”, sostenendo che alcuni stanno ora cercando di “crocifiggere, umiliare e mettere in ginocchio” il figlio. ?È una lotta politica che non ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il padre diha definito il tennista “” e “leader dellibertario”. E l’intera famiglia del tennista ha voluto rimarcare che lui non ha violato alcuna legge o regolamento australiano nel tentativo di entrare nel Paese e giocare il Grande Slam e che quanto sta accadendo è “il più grande scandalo diplomatico-sportivo della storia”. Il padre del tennista, Srdjan, ha descritto suo figlio“un idolo, la luce in fondo a un tunnel” di fronte “all’oligarchia politica occidentale” che “si crede che ilsia suo”. E ha paragonato il tennista a “Cristo, che hanno crocifisso”, sostenendo che alcuni stanno ora cercando di “crocifiggere, umiliare e mettere in ginocchio” il figlio. ?È una lotta politica che non ha ...

