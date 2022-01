Advertising

Rvaticanaitalia : 'Oggi ci sono più martiri che all'inizio della storia Chiesa', ricorda #PapaFrancesco. Secondo @acs_italia attualme… - alimamaltayeb : I miei auguri di buon Natale agli amici: Papa Francesco, Papa Tawadros, l'Arcivescovo Justin Welby, il Patriarca Ba… - iconanews : Papa: cristiani sfidino gli Erode che fanno strage di poveri - LEBBY4EVER : RT @fam_cristiana: #PapaFrancesco alla Messa dell’#Epifania: «I Magi ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia… - ADM_assdemxmi : RT @fam_cristiana: #PapaFrancesco alla Messa dell’#Epifania: «I Magi ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa cristiani

Agenzia ANSA

Ilchiede aidi avere "una fede coraggiosa". "I magi - ha ricordato nell'omelia della Messa dell'Epifania - sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa, che non ...... lascia ai suoi discepoli il mandato che è chiamata essenziale per tutti i: 'Riceverete ... e che ha assunto come tema le parole di Gesù,Francesco offre alcune riflessioni sulle parole ...Il Papa chiede ai cristiani di avere "una fede coraggiosa". "I magi - ha ricordato nell'omelia della Messa dell'Epifania - sfidano Erode. (ANSA) ...CITTÀ DEL VATICANO , 06 gennaio, 2022 / 9:35 AM (ACI Stampa).- “Di me sarete testimoni”. E' questo il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale che s ...