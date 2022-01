Panchina o titolare ma Ibra resta l'incubo della Roma: se vede giallorosso fa sempre gol (Di giovedì 6 gennaio 2022) Se vede Roma pensa a Kuffour e a quel tacco al volo. Pensateci: esistono pochi gol più "alla Ibra" di quello segnato quindici anni fa all'Olimpico. In dieci secondi c'è tutto del suo "io". Un colpo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sepensa a Kuffour e a quel tacco al volo. Pensateci: esistono pochi gol più "alla" di quello segnato quindici anni fa all'Olimpico. In dieci secondi c'è tutto del suo "io". Un colpo ...

Maitland - Niles sbarca. Sergio Oliveira del Porto in pole per la mediana ... ma contro il Milan Mourinho riuscirà comunque a schierare la Roma titolare al completo. Pellegrini ... Ma il portiere scenderà regolarmente in campo mentre in panchina ci sarà Boer , vista l'...

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese: Ikoné in panchina, ancora Callejon titolare TUTTO mercato WEB Cambio in panchina vicino per un'avversaria della Ternana E’ la Spal, una delle squadre più deludenti del girone di andata, che secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘ ha già deciso di esonerare Josep Clotet. La Spal sta per esonerare Clotet e… Leggi ...

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese: Ikoné in panchina, ancora Callejon titolare In mediana spazio ad Arslan, Walace e Jajalo, con Samardzic che agirà alle spalle di Pussetto e Deulofeu A centrocampo invece troveranno spazio Castrovilli, Torreira e Duncan, mentre in difesa sulle c ...

