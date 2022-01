Pallamano | altri casi di Covid nel clan azzurro | annullata l’amichevole contro la Slovenia

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Prosegue in maniera difficoltosa la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana dimaschile alle gare di qualificazione ai Mondiali 2023, con il gruppoche durante il raduno a Zrce () ha riscontrato un’ulteriore positività al-19. Dopo i due riscontrati nel primo raduno a Chieti e i successivioccorsi a Giacomo Savini ed Axel Oppedisano, ilitaliano è stato colpito da un nuovo caso il giorno stesso della partitai padroni di casa della, fatto che ha costretto le due formazioni a rinunciare al confronto. Nel prossimo fine settimana (14-16 gennaio) gli azzurri allenati da Riccardo Trillini saranno di scena nelle Isole Faroe, per affrontare la formazione ospitate, insieme a Lettonia e ...

Maximilian Jaeger, ad esempio, giocatore di pallamano 24enne nell'HC Erlangen, con nessuna ... Aveva contratto il Covid a marzo, insieme a molti altri giocatori della sua squadra, durante una trasferta ...
"Veniamo da un campionato giocato tra mille difficoltà, mentre quest'anno abbiamo già conquistato quattro vittorie in sei partite". Dal campo arriva un bilancio positivo per la Pallamano Carrara che d ...
Pallamano: il bilancio della prima parte della stagione tracciato dal tecnico della KeyJey Ragusa Mario Gulino ...