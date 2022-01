Palermo | finiti i posti letto | ambulanze con pazienti Covid bloccate per 14 ore Montato ospedale da campo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) All'Cervello di isonoe per far fronte alle lunghe file dicon è statoun durante la notte. 'Polmoniti gravissime con poche speranze di sopravvivere in ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, finiti posti letto: montato ospedale da campo a #Palermo - SimoneAlliva : Ho bloccato l'ennesimo #novax. Intanto leggo che nella notte a Palermo sono finiti i posti letto. Quindi è stato… - comunicalonews : Lunghe file di ambulanze con pazienti Covid davanti all'Ospedale Cervello di Palermo ma i posti letto sono finiti e… - robreg1 : RT @SkyTG24: Covid, finiti posti letto: montato ospedale da campo a #Palermo - tommasosauro : RT @SkyTG24: Covid, finiti posti letto: montato ospedale da campo a #Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo finiti

All' Ospedale Cervello di i posti letto sonoe per far fronte alle lunghe file di ambulanze con è stato montato un durante la notte. 'Polmoniti gravissime con poche speranze di sopravvivere in pazienti non vaccinati anche senza altre ...Lunghe file di ambulanze con pazienti Covid davanti all'Ospedale Cervello di, ma i posti letto sonoe così nella notte è stato montato un ospedale da campo con 10 posti letto. Per ore 14 ambulanze sono rimaste bloccate nella rampa d'accesso del pronto soccorso, ...All'Ospedale Cervello di Palermo i posti letto sono finiti e per far fronte alle lunghe file di ambulanze con pazienti Covid è stato montato un ospedale da campo durante ...Lunghe file di ambulanze con pazienti Covid davanti all’Ospedale Cervello di Palermo ma i posti letto sono finiti e così nella notte è stato montato un ospedale da campo con dieci posti letto. Per ore ...