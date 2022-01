Padel, alla coppia Loffredo - Zedda il torneo dell'Epifania dei giornalisti sardi (Di giovedì 6 gennaio 2022) ... articolati su due gironi con conseguenti semifinali e finale, a imporsi è stata la coppia formata da Stefano Loffredo (Tiscali) e Piergiorgio Zedda (Unione Sarda), che in finale ha avuto la meglio ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) ... articolati su due gironi con conseguenti semifinali e finale, a imporsi è stata laformata da Stefano(Tiscali) e Piergiorgio(Unione Sarda), che in finale ha avuto la meglio ...

Advertising

nicolatifamilan : Mi vedo già Dal Bolognese, alla seconda boccia di rosso, ricevere la notifica Milan Roma rinviata. In caso raga facciano un padel? - maddalena2471 : RT @cussiddu: #Djokovic, dalla padel alla brace - cussiddu : #Djokovic, dalla padel alla brace - MarcoKappa11 : @SimoNoveOtto è una roba che viene dal futuro Simo (almeno qui in italia) voglio cambiare le abitudini degli italia… - giorgiocappozzo : @AndreaFabiano Dalla padel alla… (non la concludo per vergogna) -

Ultime Notizie dalla rete : Padel alla Padel, alla coppia Loffredo - Zedda il torneo dell'Epifania dei giornalisti sardi Mattinata di sport all'aria aperta nel Primo torneo regionale di Padel Epifania 2022 svoltosi stamani sui campi del Dopolavoro ferroviario a Cagliari, in viale La Playa. Alla manifestazione " promossa dall'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) con il patrocinio di ...

Marta Ortega, una dottoressa nel World Padel Tour Una soluzione che ha fatto meglio alla Marrero, che insieme a Lucia Sainz ha giocato un paio di ... Nel World Padel Tour, invece, la sua annata è stata molto al di sotto delle aspettative, ma il ritorno ...

Come migliorare il controllo del colpo Corriere dello Sport Nuovi sport: tutti pazzi per il padel Durante le restrizioni era uno dei pochi sport concessi. È divertente e facile. Campo corto e racchetta leggera permettono di giocare una partita ...

Una nuova scuola tennis e padel al via a Sansepolcro Arezzo, 6 gennaio 2022 - Una nuova scuola tennis e padel nasce dalla sinergia tra Tennis Giotto e Valtiberina Tennis. Il progetto prenderà il via a partire da lunedì 10 gennaio e sarà ospitato dai cam ...

Mattinata di sport all'aria aperta nel Primo torneo regionale diEpifania 2022 svoltosi stamani sui campi del Dopolavoro ferroviario a Cagliari, in viale La Playa.manifestazione " promossa dall'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) con il patrocinio di ...Una soluzione che ha fatto meglioMarrero, che insieme a Lucia Sainz ha giocato un paio di ... Nel WorldTour, invece, la sua annata è stata molto al di sotto delle aspettative, ma il ritorno ...Durante le restrizioni era uno dei pochi sport concessi. È divertente e facile. Campo corto e racchetta leggera permettono di giocare una partita ...Arezzo, 6 gennaio 2022 - Una nuova scuola tennis e padel nasce dalla sinergia tra Tennis Giotto e Valtiberina Tennis. Il progetto prenderà il via a partire da lunedì 10 gennaio e sarà ospitato dai cam ...