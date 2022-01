Oroscopo di Barbanera 6 gennaio | le stelle di giovedì dell’Epifania

Leggi su cityroma

Ariete (21/3 – 20/4) – Potrete porre rimedio a qualche errore recente causato dalla vostra irruenza, purché agiate tempestivamente e con circospezione. Toro (21/4 – 20/5) – La Luna in sestile a Urano oggi più che mai vi spinge verso nuovi orizzonti e nuove possibilità. Ogni tanto fermatevi per fare il punto della situazione. Gemelli (21/5 – 21/6) – Saturno promette costanza nei progetti e il consolidamento di quelle storie amorose che ancora non hanno preso la piega del matrimonio o della convivenza. Cancro (22/6 – 22/7) – Rifiuterete un invito allettante fatto da una persona che non vi convince del tutto. Sarete decisi nell'affermare che non vi interessano le apparenze, ma la sostanza.