Origi sempre più vicino all'Italia: tre top club su di lui! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Origi sempre più vicino all'Italia. Il centravanti del Liverpool è diventato nelle ultime ore il centro delle dinamiche di mercato del nostro campionato. L'attaccante fatica a trovare spazio in Inghilterra e il suo profilo fa gola alle big della Serie A. Anche se la sua partenza è prevista per giugno e non per gennaio, la corsa per accaparrarsi le prestazioni del giocatore è già partita. Divock-Origi-Liverpool Sky Sport rivela che sarebbero 4 le squadre italiane interessate: Atalanta, Milan, Juventus e Lazio. Tre di queste quattro squadre hanno già contattato l'entourage del calciatore per cercare di imbastire la trattativa. Secondo una stima di mercato, il belga dovrebbe lasciare i Reds per una valutazione vicina ai 10 milioni di sterline nel caso in cui dovesse partire in questa ...

