Oppo K9x | annunciato ufficialmente

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il nuovo medio gamma cineseK9x è in vendita da una manciata di giorni in Cina ed è equipaggiato con un SoC MediaTek Dimensity 810 ed un display LCD da 6,5? FHD+ con refresh rate fino a 90Hz. Scopriamone tutti i dettagli È recente l’annuncio ufficiale da parte diper il mercato cinese del loro nuovo smartphone di fascia media, ovvero l’K9x. Il nuovo device si distingue per la presenza del modulo 5G e per il SoC MediaTek Dimensity 810 affiancato da 6GB o più di memoria RAM. Non manca poi una capiente memoria ROM disponibile in 2 tagli: da 128GB o 256GB di tipo UFS 2.1 ed espandibile tramite slot MicroSD. Il display è un LCD IPS da 6,5? con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz mentre la batteria ha una capacità di 5000mAh con ricarica rapida a 33W e che permette di raggiungere il 100% di carica in circa 1 ora. Il ...

Nel mentre il suo primo smartphone pieghevole fa incetta di vendite,by BBK Electronics, fresca presentatrice del medio - gamma, non ha mancato di attenzionare anche la fascia entry level del mercato, sfornando il nuovoA11s che appare decisamente ...... a differire è infatti la superficie posteriore , dal design non troppo moderno sul Realme e invece un po' più pulito e gradevole sul nuovo. Al di là delle apparenze i due condividono gran ...Il nuovo Oppo K9x è uno smartphone medio gamma con un SoC MediaTek Dimensity 810 ed un display LCD da 6,5" FHD+ con refresh rate fino a 90Hz.We just stepped into an all-new year and are gearing up to witness the announcements that will take place next week at the CES 2022. However, the tech brands have been launching new products and ...