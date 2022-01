Omicron: Abruzzo, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana verso il giallo, Liguria in zona arancione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le previsioni del matematico del Cnr Sebastiani: «Il Piemonte rischia l’arancione in una settimana, la Lombardia in due» Leggi su lastampa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le previsioni del matematico del Cnr Sebastiani: «Il Piemonte rischia l’in una settimana, la Lombardia in due»

Advertising

LaStampa : Omicron: Abruzzo, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana verso il giallo, Liguria in zona arancione - LaStampa : Omicron: Abruzzo, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana verso il giallo, Liguria in zona arancione - IzzoEdo : RT @LaStampa: Omicron: Abruzzo, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana verso il giallo, Liguria in zona arancione - il_piccolo : Omicron: Abruzzo, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana verso il giallo, Liguria in zona arancione - danieledv79 : RT @LaStampa: Omicron: Abruzzo, Emilia Romagna, Valle d'Aosta e Toscana verso il giallo, Liguria in zona arancione -