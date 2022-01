Omicidio bambino Morazzone, l’agghiacciante racconto del padre (Di giovedì 6 gennaio 2022) al Gip: “lo so che fa schifo uccidere il proprio figlio” Emergono i dettagli della morte del piccolo Daniele Paitoni, ucciso dal padre a soli 7 anni. L’obiettivo dell’uomo, secondo il Gip, era punire la madre, che voleva separarsi. L’uomo, durante l’interrogatorio, avrebbe raccontato al giudice le modalità messe in atto per uccidere il bimbo: “Con la scusa di una merendina l’ho fatto sedere sulla sedia, e ho sferrato un colpo secco”. Il Gip riferisce, secondo quanto si legge su SkyTg24, che l’assassino “propone al figlio che sta per sgozzare di fare una sorpresa al nonno”. Intanto, dice al nonno, che con problemi di udito, di “aspettarlo nella sua camera dove sta guardando la tv”. Dopo, l’uomo ritornando dal bambino, scrive sempre il Gip, “gli ha infilato un pezzo di stoffa in bocca per evitare che urlasse”. Ciò “induce a pensare alla consapevolezza ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) al Gip: “lo so che fa schifo uccidere il proprio figlio” Emergono i dettagli della morte del piccolo Daniele Paitoni, ucciso dala soli 7 anni. L’obiettivo dell’uomo, secondo il Gip, era punire la madre, che voleva separarsi. L’uomo, durante l’interrogatorio, avrebbe raccontato al giudice le modalità messe in atto per uccidere il bimbo: “Con la scusa di una merendina l’ho fatto sedere sulla sedia, e ho sferrato un colpo secco”. Il Gip riferisce, secondo quanto si legge su SkyTg24, che l’assassino “propone al figlio che sta per sgozzare di fare una sorpresa al nonno”. Intanto, dice al nonno, che con problemi di udito, di “aspettarlo nella sua camera dove sta guardando la tv”. Dopo, l’uomo ritornando dal, scrive sempre il Gip, “gli ha infilato un pezzo di stoffa in bocca per evitare che urlasse”. Ciò “induce a pensare alla consapevolezza ...

