Ok dalla FIFA: Joao Pedro può giocare con l’Italia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Joao Pedro è finalmente convocabile da Roberto Mancini. Lunedì 4 gennaio – scrive La Gazzetta dello Sport – la FIFA ha comunicato alla FIGC di aver accettato la richiesta di cambio di federazione per l’attaccante del Cagliari: nel suo curriculum c’erano alcune presenze con l’Under 17 brasiliana, ma da oggi potrà essere d’aiuto alla Nazionale. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 gennaio 2022)è finalmente convocabile da Roberto Mancini. Lunedì 4 gennaio – scrive La Gazzetta dello Sport – laha comunicato alla FIGC di aver accettato la richiesta di cambio di federazione per l’attaccante del Cagliari: nel suo curriculum c’erano alcune presenze con l’Under 17 brasiliana, ma da oggi potrà essere d’aiuto alla Nazionale. L'articolo

