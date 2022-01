Obbligo vaccino over 50: regole, sanzioni e Super Green Pass (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'Obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni è realtà. Con la curva dei contagi da Covid che continua a regalare decine di migliaia di infezioni al giorno, l'obiettivo è stato dare una protezione a quanti rientrano nelle fasce anagrafiche a maggiore rischio ospedalizzazione. La necessità è evitare che le strutture ospedaliere vadano in difficoltà per effetto dell'ondata pandemica in corso, scongiurando l'ipotesi che si debbano arrivare a chiudere le scuole o, come in Passato, a dover chiudere le attività economiche. La nuova norma abbraccia due categorie di cittadini: I lavoratori che abbiano Superato i 50 anni Gli over 50 che non lavorano. Nel primo caso per poter lavorare sarà necessario esibire il Super Green Pass, cioè la certificazione verde ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'vaccinale per chi ha più di 50 anni è realtà. Con la curva dei contagi da Covid che continua a regalare decine di migliaia di infezioni al giorno, l'obiettivo è stato dare una protezione a quanti rientrano nelle fasce anagrafiche a maggiore rischio ospedalizzazione. La necessità è evitare che le strutture ospedaliere vadano in difficoltà per effetto dell'ondata pandemica in corso, scongiurando l'ipotesi che si debbano arrivare a chiudere le scuole o, come inato, a dchiudere le attività economiche. La nuova norma abbraccia due categorie di cittadini: I lavoratori che abbianoato i 50 anni Gli50 che non lavorano. Nel primo caso per poter lavorare sarà necessario esibire il, cioè la certificazione verde ...

