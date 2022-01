Obbligo vaccinale: vincolo effettivo o slogan senza controlli e sanzioni? (Di giovedì 6 gennaio 2022) La scelta del governo Draghi di introdurre l’Obbligo vaccinale è destinata ad avere un impatto molto forte sulla popolazione. Al di là delle prevedibili discussioni che sorgeranno ai primi casi di rifiuto esplicito della vaccinazione anti Covid, bisogna interrogarsi se il sistema previsto dal decreto legge approvato dal governo funziona oppure no. La prima impressione – ricavata dalla lettura del testo ancora non ufficiale fatto circolare da Palazzo Chigi – è che la combinazione tra Obbligo di vaccinazione e Super Green pass sia destinata a creare un sistema irrazionale. Vediamo perché. Draghi, abbiamo un problema: perché le norme anti Covid sono così incomprensibili? Un semplice cittadino che ha computo 50 anni sarà obbligato, appena entrerà in vigore il nuovo decreto, a vaccinarsi, pena l’applicazione di una sanzione ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) La scelta del governo Draghi di introdurre l’è destinata ad avere un impatto molto forte sulla popolazione. Al di là delle prevedibili discussioni che sorgeranno ai primi casi di rifiuto esplicito della vaccinazione anti Covid, bisogna interrogarsi se il sistema previsto dal decreto legge approvato dal governo funziona oppure no. La prima impressione – ricavata dalla lettura del testo ancora non ufficiale fatto circolare da Palazzo Chigi – è che la combinazione tradi vaccinazione e Super Green pass sia destinata a creare un sistema irrazionale. Vediamo perché. Draghi, abbiamo un problema: perché le norme anti Covid sono così incomprensibili? Un semplice cittadino che ha computo 50 anni sarà obbligato, appena entrerà in vigore il nuovo decreto, a vaccinarsi, pena l’applicazione di una sanzione ...

Advertising

borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - Matthew20499221 : RT @borghi_claudio: A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro! L'… - peucezia : RT @rtl1025: ?? Il decreto che introduce l'#obbligo di #vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non sarann… -