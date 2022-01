Obbligo vaccinale sul lavoro per Over 50: da quando e cosa rischia chi non si vaccina (Di giovedì 6 gennaio 2022) Obbligo vaccinale. Non si tratta di una manovra obbligatoria per tutti gli italiani, a si riferisce ad una categoria specifica. Dal 15 febbraio, infatti, tutti gli Over 50 avranno necessariamente bisogno del Super Green Pass per poter andare a lavoro e continuare la propria vita professionale. Il certificato verde rafforzato, lo ricordiamo, non si può ottenere con i semplici tamponi ma solamente con il vaccino o la guarigione dalla malattia. Leggi anche: Vaccino obbligatorio, quanto devono pagare gli Over 50 che non si vaccinano: importo multa Obbligo vaccinale e altre limitazioni Inoltre, il vaccino obbligatorio anche per gli Over 50 che non lavorano o sono disoccupati. Infine, tutti i lavoratori che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 gennaio 2022). Non si tratta di una manovra obbligatoria per tutti gli italiani, a si riferisce ad una categoria specifica. Dal 15 febbraio, infatti, tutti gli50 avranno necessariamente bisogno del Super Green Pass per poter andare ae continuare la propria vita professionale. Il certificato verde rafforzato, lo ricordiamo, non si può ottenere con i semplici tamponi ma solamente con il vaccino o la guarigione dalla malattia. Leggi anche: Vaccino obbligatorio, quanto devono pagare gli50 che non sino: importo multae altre limitazioni Inoltre, il vaccino obbligatorio anche per gli50 che non lavorano o sono disoccupati. Infine, tutti i lavoratori che ...

