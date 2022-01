Obbligo vaccinale per tutti gli over 50, discriminati gli studenti non vaccinati. Il nuovo giro di vite del governo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen – Alla fine il governo ha deciso per l’Obbligo vaccinale, imposto a tutti i cittadini dai 50 anni in su, e di discriminare gli studenti non vaccinati, spedendoli in Dad in caso di positivi in classe. Il nuovo giro di vite riguarda anche il super green pass. Il decreto legge approvato dal Cdm di ieri estende alcune misure addirittura fino al 15 giugno. Il premier Mario Draghi si impone sui partiti della maggioranza e segue la linea del rigore del ministro della Salute Roberto Speranza. Anche se la variante Omicron è meno pericolosa delle precedenti e il virus si è molto indebolito, visto che a fronte di un aumento dei contagi non segue una crescita dei ricoveri. Obbligo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen – Alla fine il gno ha deciso per l’, imposto ai cittadini dai 50 anni in su, e di discriminare glinon, spedendoli in Dad in caso di positivi in classe. Ildiriguarda anche il super green pass. Il decreto legge approvato dal Cdm di ieri estende alcune misure addirittura fino al 15 giugno. Il premier Mario Draghi si impone sui partiti della maggioranza e segue la linea del rigore del ministro della Salute Roberto Speranza. Anche se la variante Omicron è meno pericolosa delle precedenti e il virus si è molto indebolito, visto che a fronte di un aumento dei contagi non segue una crescita dei rici....

borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - Pek76Vincenzo : L’obbligo vaccinale per i pensionati dentro casa è un modo sofisticato per dire “ancora troppe pensioni versate bisogna arrivare a zero”. - PozzyVe86 : @giorgioiommi Ti ricordo che dal primo febbraio in Austria e Germania scatta obbligo vaccinale per TUTTI deciso ancora un mese fa. Ciao! -