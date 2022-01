Obbligo vaccinale per i lavoratori over 50 (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Siamo inoltre in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi 2021 appena approvato - aggiunge il presidente di Confagricoltura - e della conseguente circolare ... Leggi su maremmanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Siamo inoltre in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi 2021 appena approvato - aggiunge il presidente di Confagricoltura - e della conseguente circolare ...

borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - sorbi_patrizia : RT @marioadinolfi: Mi chiedono cosa farò ora che Draghi ha posto uno strambo “obbligo vaccinale” a tempo che finirà il 15 giugno. L’ho già… - anodo59 : RT @marianski65: Mi dite una ragione, una sola ragione, che spieghi perché l’obbligo vaccinale over 50 scatterà tra più di un mese? #obblig… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale Obbligo vaccinale e over 50, "devono farlo subito". Il sottosegretario Andrea Costa detta i tempi Alla fine il governo ha scelto l'obbligo vaccinale per gli over 50 (i lavoratori saranno controllati con il super green pass) ed ha esteso l'obbligo del certificato 2G a diverse attività della vita ...

Coronavirus: i dati e gli aggiornamenti del 6 gennaio La decisione più eclatante riguarda l'introduzione dell' obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni . I lavoratori pubblici e privati over 50 dovranno esibire il Green Pass ...

Obbligo vaccinale: chi è responsabile se sopraggiungono effetti avversi? Paga lo Stato? IL GIORNO Alberto Zangrillo sull'obbligo vaccinale fa i nomi: "Perdono tutti tranne loro", chi ci guadagna Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Smart working sarà organizzato all'insegna della massima flessibilità (Teleborsa) - Il ricorso allo smart working nella PA sarà all'insegna della massima flessibilità, nel senso che il lavoro agile potrà essere programmato sulla base di una rotazione del personale a car ...

