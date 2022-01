Obbligo vaccinale per gli over50, smart working e scuola: tutte le misure del nuovo decreto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma – Obbligo vaccinale per gli over 50, più smart working e nuove regole per la scuola. Nuova stretta del governo contro il covid che corre e ieri ha fatto registrare oltre 189.000 contagi e 231 morti. Il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto è arrivato ieri sera, al termine di una giornata che ha visto prima una cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, poi il confronto con le Regioni e infine il Cdm. l Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, ha spiegato ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma –per gli over 50, piùe nuove regole per la. Nuova stretta del governo contro il covid che corre e ieri ha fatto registrare oltre 189.000 contagi e 231 morti. Il via libera del Consiglio dei ministri alè arrivato ieri sera, al termine di una giornata che ha visto prima una cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, poi il confronto con le Regioni e infine il Cdm. l Consiglio dei ministri ha approvato unlegge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, ha spiegato ...

