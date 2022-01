Obbligo vaccinale per gli over 50 o arriva la multa. Ecco tutte le sanzioni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Come funzionerà l'Obbligo vaccinale per gli over 50 ? Dove si dovrà esibireil Green pass rafforzato? Ma soprattutto quali sono le multe e le sanzioni previste? Da quando scatteranno i controlli? Il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Come funzionerà l'per gli50 ? Dove si dovrà esibireil Green pass rafforzato? Ma soprattutto quali sono le multe e lepreviste? Da quando scatteranno i controlli? Il ...

borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - NicolaPorro : Qualcuno si vanta dell'obbligo vaccinale. 'Siamo i primi in Europa'. Sì, come noi solo il Turkmenistan ???? - NiColaCaRd : RT @reppomanuno: Ho perso due famigliari a Birkenau. Uno zio è tornato pazzo e pesava 38 chili. Se sento ancora qualcuno che paragona l’obb… - DriverMattia198 : RT @PeterWo31671308: Obbligo vaccinale, Cassese avverte: 'Le responsabilità di eventuali effetti avversi sono a carico dello Stato' https:/… -