Obbligo vaccinale over 50, smart working, scuola: le nuove misure (Di giovedì 6 gennaio 2022) Obbligo vaccinale per gli over 50, più smart working e nuove regole per la scuola. Nuova stretta del governo contro il covid che corre e ieri ha fatto registrare oltre 189.000 contagi e 231 morti. Il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto è arrivato ieri sera, al termine di una giornata che ha visto prima una cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, poi il confronto con le Regioni e infine il Cdm. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, ha spiegato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022)per gli50, piùregole per la. Nuova stretta del gno contro il covid che corre e ieri ha fatto registrare oltre 189.000 contagi e 231 morti. Il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto è arrivato ieri sera, al termine di una giornata che ha visto prima una cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, poi il confronto con le Regioni e infine il Cdm. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, ha spiegato ...

borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - ferne1908 : RT @La_manina__: 100 euro la sanzione per chi non rispetta l'#obbligo vaccinale. Cento euro. Cento. Ma questi sono coglioni o cosa? - siriomerenda : RT @salvinimi: La Lega decide per l'obbligo vaccinale per le persone da 50 anni in su. Salvini... fino a 49 liberi tutti -