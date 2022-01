Obbligo vaccinale over 50, sanzione di 100 euro “una tantum”: ecco come controllerà l’Agenzia delle Entrate (Di giovedì 6 gennaio 2022) Obbligo vaccinale over 50. Emergono i dettagli della sanzione da 100 euro prevista dal governo contestualmente all'approvazione dell'Obbligo vaccinale per coloro che hanno 50 anni o oltre d'età. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 gennaio 2022)50. Emergono i dettagli dellada 100prevista dal gno contestualmente all'approvazione dell'per coloro che hanno 50 anni o oltre d'età. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccinale Il decreto dei misteri, bloccato sulle sanzioni Un decreto che contiene al suo interno novità sostanziali, prima tra tutte l'obbligo vaccinale per gli over 50 (compresi). Poi novità sulla scuola, sul Green Pass Rafforzato, su quello base. In ...

Covid, multa da 100 euro una tantum a tutti gli over 50 non vaccinati Il decreto che introduce l 'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022 , una sanzione di 100 euro una tantum . Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. La sanzione sarà irrogata dall'Agenzia delle entrate, attraverso l'...

Obbligo vaccinale: chi è responsabile se sopraggiungono effetti avversi? Paga lo Stato? IL GIORNO Tutto su: obbligo vaccino 50 Intervista al professor Andrea Crisanti dopo gli obblighi del governo agli over 50: “La scelta è fumo negli occhi. Fanno circolare il virus. E mettono un Tso" ...

Pass, obbligo vaccinale, ritorno a scuola. Il calendario delle nuove misure Politica - 06/01/2022 Dal 10 gennaio il richiamo del vaccino si può fare dopo 4 mesi. Dal 15 febbragio gli over50 possono andare a lavoro solo con il "Super Green Pass". Il 31 marzo scade lo stato ...

