Obbligo vaccinale over 50, Costa: "Scatta dalla pubblicazione del decreto" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da quando Scatta l'Obbligo vaccinale per gli over 50 ? A fare chiarezza sul nuovo decreto del 5 gennaio con le nuove misure anti Covid ci pensa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Da quandol'per gli50 ? A fare chiarezza sul nuovodel 5 gennaio con le nuove misure anti Covid ci pensa il sottosegretario alla Salute Andrea, che ...

Advertising

borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - MisterRockin : RT @byoblu: Dai documenti dell’EMA si evince la necessità della prescrizione medica per sottoporsi alla vaccinazione #COVID19. Non essendo… - AndreaLisi15 : RT @boni_castellane: Crisanti fa notare che si tratterebbe di obbligo terapeutico e non obbligo vaccinale. Cosa dice Ainis? Sta sciando...? -