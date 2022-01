Obbligo vaccinale nei campi, Sos di Coldiretti: Raccolti a rischio, Sputnik e Sinovac non riconosciuti da Ue (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Obbligo vaccinale anti-Covid per gli over 50 interessa più di un lavoratore su tre (34%) in agricoltura dove molto forte è la presenza di stranieri provenienti da Paesi dove vengono utilizzati sieri non riconosciuti in Italia, con il “rischio concreto della perdita dei Raccolti”. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Inps sugli effetti del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che prevede l’Obbligo di vaccinazione per gli over 50 e dunque del super green pass per i lavoratori in questa fascia d’età. Sono oltre 350mila i lavoratori agricoli con più di 50 anni sul totale di 1,046 milioni secondo l’analisi della Coldiretti su dati Inps, dalla quale emerge peraltro che la categoria tra i 50 ed i 55 anni è la più numerosa. A ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’anti-Covid per gli over 50 interessa più di un lavoratore su tre (34%) in agricoltura dove molto forte è la presenza di stranieri provenienti da Paesi dove vengono utilizzati sieri nonin Italia, con il “concreto della perdita dei”. E’ quanto emerge dall’analisi dellasu dati Inps sugli effetti del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che prevede l’di vaccinazione per gli over 50 e dunque del super green pass per i lavoratori in questa fascia d’età. Sono oltre 350mila i lavoratori agricoli con più di 50 anni sul totale di 1,046 milioni secondo l’analisi dellasu dati Inps, dalla quale emerge peraltro che la categoria tra i 50 ed i 55 anni è la più numerosa. A ...

Advertising

borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - Agenzia_Ansa : FLASH | Per 'tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestaz… - gi_pavanello : RT @gi_pavanello: Questo è il punto: l'obbligo vaccinale è incostituzionale. Ma pensiamo davvero che il despota #Draghi [messo là da Mattar… - ZBianconi : @lemondefr Sbagliato, in Italia c'è obbligo vaccinale, per tutti. ?? -