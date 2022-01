Obbligo vaccinale Italia, Johnson: “Gb dice no a coercizione” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mentre l’Italia sceglie l’Obbligo vaccinale per gli over 50 e l’Austria si prepara a varare l’Obbligo da febbraio, la Gran Bretagna continuerà a privilegiare “l’approccio volontario”. Lo ribadisce il premier britannico Boris Johnson, in una giornata in cui nel paese vengono registrati altri 179mila contagi. “Vogliamo mantenere un approccio volontario, credo nelle cose realizzate attraverso la collaborazione. Grazie ad un approccio collettivo e volontario abbiamo tassi più alti di vaccinazione in questo paese. Altri paesi europei vanno verso la coercizione”, osserva Johnson in un’intervista a Sky News. “Il servizio sanitario sta facendo un lavoro eccezionale in circostanze difficili. Come governo, la cosa più importante da fare è continuare a dare sostegno agli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Mentre l’sceglie l’per gli over 50 e l’Austria si prepara a varare l’da febbraio, la Gran Bretagna continuerà a privilegiare “l’approccio volontario”. Lo ribadisce il premier britannico Boris, in una giornata in cui nel paese vengono registrati altri 179mila contagi. “Vogliamo mantenere un approccio volontario, credo nelle cose realizzate attraverso la collaborazione. Grazie ad un approccio collettivo e volontario abbiamo tassi più alti di vaccinazione in questo paese. Altri paesi europei vanno verso la”, osservain un’intervista a Sky News. “Il servizio sanitario sta facendo un lavoro eccezionale in circostanze difficili. Come governo, la cosa più importante da fare è continuare a dare sostegno agli ...

