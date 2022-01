Obbligo vaccinale, ecco come funzioneranno le sanzioni: fino a 1.000 euro per chi entra nei negozi senza Green pass (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo le ultime decisioni del governo Draghi sull’Obbligo vaccinale per tutti gli over 50, arrivano ulteriori chiarimenti su come funzioneranno i meccanismi di attuazione delle nuove regole anti Covid e le sanzioni per i trasgressori. Fonti di governo confermano una sanzione di 100 euro «una tantum» che dal 1° febbraio scatterà per tutti i non vaccinati contro il virus. Sempre in termini di sanzioni pecuniarie, si prevedono multe da 400 fino ai 1.000 euro per tutti coloro che entreranno nei negozi senza Green pass. Stessa multa prevista per i gestori che non provvederanno al controllo. I gestori dei locali pubblici che non chiederanno il pass ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo le ultime decisioni del governo Draghi sull’per tutti gli over 50, arrivano ulteriori chiarimenti sui meccanismi di attuazione delle nuove regole anti Covid e leper i trasgressori. Fonti di governo confermano una sanzione di 100«una tantum» che dal 1° febbraio scatterà per tutti i non vaccinati contro il virus. Sempre in termini dipecuniarie, si prevedono multe da 400ai 1.000per tutti coloro che entreranno nei. Stessa multa prevista per i gestori che non provvederanno al controllo. I gestori dei locali pubblici che non chiederanno il...

