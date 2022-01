Obbligo di vaccino per gli over 50, sanzione di 100 euro per chi si rifiuta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il decreto che introduce l'Obbligo di vaccino per gli over 50 prevede una sanzione di 100 euro una tantum per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'Obbligo vaccinale a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il decreto che introduce l'diper gli50 prevede unadi 100una tantum per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l'vaccinale a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - Agenzia_Ansa : FLASH | Obbligo di vaccino per chi ha più di 50 anni. E' l'orientamento che starebbe emergendo, a quanto apprende l… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Obbligo di vaccino a over 50 per evitare morti e ridurre la pressione sugli ospedali' #MarioDraghi… - mikid67 : Troppo poco, meglio di niente comunque Obbligo vaccino per over 50, cento euro di multa una tantum - Cronaca - ANSA - LaVoceRedazione : Obbligo di vaccino per gli over 50. Multe ai “no-vax”. Cento euro una tantum -