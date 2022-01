Obbligo, Dad, green pass: cosa non torna nel nuovo decreto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dunque mettetevi l’anima in pace, perché il nuovo decreto anti-Covid del governo somiglia alle istruzioni di montaggio di un’astronave supersonica, scritte in dialetto finlandese e non illustrate. Ovvero incomprensibili. A tal punto che ogni mattina districarsi tra il ginepraio di regole per vaccinati, non vaccinati, guariti, ragazzi in attesa di puntura, Dad, mezza Dad e 50enni renitenti a Pfizer sarà un’impresa degna del più grande campione di sudoku della storia. È tutto studiato, ovviamente. Il ministro Roberto Speranza l’ha confessato senza mezzi termini: l’obiettivo è quello di ridurre la platea dei no vax sopra i 50 anni, quelli più colpiti dal coronavirus, e poco importa se per farlo si rende praticamente impossibile la vita una buona fetta di Paese. Sul decreto licenziato (non senza tensioni) dal consiglio dei ministri, però, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dunque mettetevi l’anima in pace, perché ilanti-Covid del governo somiglia alle istruzioni di montaggio di un’astronave supersonica, scritte in dialetto finlandese e non illustrate. Ovvero incomprensibili. A tal punto che ogni mattina districarsi tra il ginepraio di regole per vaccinati, non vaccinati, guariti, ragazzi in attesa di puntura, Dad, mezza Dad e 50enni renitenti a Pfizer sarà un’impresa degna del più grande campione di sudoku della storia. È tutto studiato, ovviamente. Il ministro Roberto Speranza l’ha confessato senza mezzi termini: l’obiettivo è quello di ridurre la platea dei no vax sopra i 50 anni, quelli più colpiti dal coronavirus, e poco importa se per farlo si rende praticamente impossibile la vita una buona fetta di Paese. Sullicenziato (non senza tensioni) dal consiglio dei ministri, però, ...

