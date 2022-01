Nuovo presidente della Repubblica, ora tirano per la giacca Mattarella (Di giovedì 6 gennaio 2022) La maggioranza dei senatori 5 Stelle e parte del Pd rilanciano per il bis. Ma il presidente non ha intenzione di prolungare il mandato di ETTORE MARIA COLOMBO Leggi su quotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) La maggioranza dei senatori 5 Stelle e parte del Pd rilanciano per il bis. Ma ilnon ha intenzione di prolungare il mandato di ETTORE MARIA COLOMBO

Advertising

valeriafedeli : No alla candidatura di #Berlusconi al #Quirinale. Serve figura autorevole e unitaria. Il mio pezzo su… - QuiMediaset_it : L’atteso speciale di #ViaggioNellaGrandeBellezza dedicato al #Quirinale, con Cesare Bocci, andrà in onda nella coll… - marcodimaio : Il Presidente Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune per eleggere il nuovo #presidentedellarepubblica il… - elvise1657 : RT @DavideSilvestr6: Renzi: «Draghi al Quirinale? Serve una maggioranza per il nuovo governo. Berlusconi non lo vedo da 7 anni» https://t.c… - WonderW87466450 : RT @MinistroEconom1: Un arduo compito spetterebbe al nuovo Presidente della Repubblica: tirar fuori dal cesso quel libretto da 139 articoli… -