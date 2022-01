Nuovo decreto legge governo 5 gennaio 2022: ecco cosa prevede (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – . L’esecutivo, nel corso del consiglio dei ministri di ieri, ha infatti approvato un Nuovo decreto legge su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, riguardante ulteriori misure per contenere l’ondata di Covid che sta colpendo anche il nostro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al governo, oggi ci sarà la fiducia? Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinati Meloni sulla ventilazione al chiuso: “È un’arma efficace” Salvini: “governo allo sbando sui migranti” Azzolina non vuole chiudere le scuole Niente coprifuoco alle ore 24, l’ira della Meloni Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA – . L’esecutivo, nel corso del consiglio dei ministri di ieri, ha infatti approvato unsu proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, riguardante ulteriori misure per contenere l’ondata di Covid che sta colpendo anche il nostro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al, oggi ci sarà la fiducia? Si valutano la mascherina all’aperto e il tampone ai vaccinati Meloni sulla ventilazione al chiuso: “È un’arma efficace” Salvini: “allo sbando sui migranti” Azzolina non vuole chiudere le scuole Niente coprifuoco alle ore 24, l’ira della Meloni

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'… - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - repubblica : Nuovo decreto anti-Covid, via libera all'unanimita' al vaccino obbligatorio per gli over 50 - realDonadelLuca : RT @lordfed3: L'Italia è realmente un laboratorio politico: a poche ore dal nuovo decreto adottato dal Consiglio dei Ministri, in #Germania… - messveneto : Guida pratica al nuovo decreto: nei negozi basta il green pass base, vaccino obbligatorio per i lavoratori over 50:… -