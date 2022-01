Nuove speranze contro la Sla, dall'Italia (Di giovedì 6 gennaio 2022) La scienza assesta un colpo che promette di essere decisivo nella lotta a una delle malattie più misteriose e terribili oggi esistenti. È la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), anche detta malattia di Lou Gehrig, per la quale non esiste allo stato attuale un vero e proprio trattamento specifico. Un articolo di ricerca appena pubblicato sulla rivista accademica internazionale Brain, che ha visto la collaborazione dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, del Centro dedicato all’assistenza della Sla Cresla e del Dipartimento di neuroscienze dell’università di Torino, finanziate da istituzioni Italiane e straniere, è giunto alla conclusione che un enzima, la ciclofillina A (PPIA) ha un ruolo cruciale per il corretto funzionamento della proteina TDP-43 codificata negli umani dal gene TARDBP. A partire dal 2006 con una serie di studi si è capito che ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 gennaio 2022) La scienza assesta un colpo che promette di essere decisivo nella lotta a una delle malattie più misteriose e terribili oggi esistenti. È la Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), anche detta malattia di Lou Gehrig, per la quale non esiste allo stato attuale un vero e proprio trattamento specifico. Un articolo di ricerca appena pubblicato sulla rivista accademica internazionale Brain, che ha visto la collaborazione dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs, del Centro dedicato all’assistenza della Sla Cresla e del Dipartimento di neuroscienze dell’università di Torino, finanziate da istituzionine e straniere, è giunto alla conclusione che un enzima, la ciclofillina A (PPIA) ha un ruolo cruciale per il corretto funzionamento della proteina TDP-43 codificata negli umani dal gene TARDBP. A partire dal 2006 con una serie di studi si è capito che ...

