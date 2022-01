Nuove regole per la scuola: si torna il 10 gennaio, quando quarantena e dad (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il governo ha introdotto le Nuove regole per la quarantena a scuola, in vista della ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie che termineranno, come da programma, il 9 gennaio. Il 10 si rientra in classe senza gli slittamenti richiesti da più parti e da alcune Regioni. L’aggiornamento del protocollo riguardo la scuola prevede Nuove regole più o meno stringenti in base all’età e quindi al livello di avanzamento della campagna vaccinale in ogni fascia. Cambiano i criteri in base ai quali una classe sarà tenuta o meno alla quarantena in presenza di positivi: i parametri saranno un po’ meno restrittivi rispetto ai giorni prima delle vacanze. Infanzia e primaria Ora le misure si adegueranno alla fascia di età: se nella ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il governo ha introdotto leper la, in vista della ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie che termineranno, come da programma, il 9. Il 10 si rientra in classe senza gli slittamenti richiesti da più parti e da alcune Regioni. L’aggiornamento del protocollo riguardo laprevedepiù o meno stringenti in base all’età e quindi al livello di avanzamento della campagna vaccinale in ogni fascia. Cambiano i criteri in base ai quali una classe sarà tenuta o meno allain presenza di positivi: i parametri saranno un po’ meno restrittivi rispetto ai giorni prima delle vacanze. Infanzia e primaria Ora le misure si adegueranno alla fascia di età: se nella ...

Emergenza contagi: obbligo vaccino over 50, pass per negozi e servizi Decreto del governo contro la crescita dei contagi che minacciano ora la salute e la paralisi di tutto il Paese. Verso l'obbligo di vaccino sempre più esteso. Le nuove regole per la scuola: a medie e superiori misure diverse tra vaccinati e non per la Dad , la didattica via computer da casa. Dove serve il green pass base e dove quello super? Dai parrucchieri ...

Obbligo vaccinale per gli over 50 e Green pass per negozi e servizi: ecco le nuove regole Obbligo vaccinale Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato ...

